Автолюбитель из Монголии создал шестиколесный вездеход (фото)

CA-NEWS (MNG) - Вездеход с мотором Мицубиси 1200 смастерил монгольский умелец - 63-летний С.Энхтүвшин, сообщает ARD.

Энхтүвшин решил сделать для себя шестиколесный вездеход, о котором мечтал уже давно. В своем гараже, который находится в улан-баторском юрточном районе «Дарь Эх», автолюбитель свою мечту исполнил.

Вездеход, получивший название «Ирвэс», он собирал один год и 2 месяца. На новую машину был установлен двигатель от японского джипа Мицубиси 1200.

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«Ирвэс» по плечу любые преграды, в том числе и водные. Испытания нового вездехода проходили в глубокой грязи, по бездорожью и на реке Туул.

Энхтүвшин собрал внедорожник из десятка японских автомобилей. Для своего детища он использовал самые качественные автозапчасти, говорит мастер на все руки.

6-колесный «Ирвэс» может развивать скорость до 90 км/ч. Фактически им был сконструирован абсолютно новый автомобиль. Говоря о своей любви к автомобилям, Энхтүвшин вспоминает, что детство провел в кабине грузовика своего отца.

Теперь С.Энхтүвшин мечтает собрать вездеход у которого, как у паука, будет 8 колес. Он мечтает, что его машина-паук будет использоваться при ликвидации лесных пожаров.