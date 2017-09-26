В Казахстане НПО будут мониторить качество медуслуг

- Неправительственный сектор будет осуществлять мониторинг степени удовлетворенности казахстанцев деятельностью медицинских учреждений, сообщил во вторник министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает Sputnik Казахстан.

На заседании правительства во вторник был одобрен проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду". Этот документ предполагает передачу в конкурентную среду функций, предлагаемых специально созданной для этого комиссией.

По словам министра, комиссия уже сочла нужным передать в конкурентную среду функцию министерства здравоохранения по определению степени удовлетворенности граждан уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи.

"На данный момент эта функция осуществляется подведомственной организацией министерства здравоохранения, для обеспечения объективности предлагается данную функцию передать на реализацию неправительственным организациям, через госсоцзаказ", — пояснил Сулейменов.

По его словам, презентованным им на заседании правительства во вторник законопроектом предусматривается внесение соответствующих поправок в Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Экологический аудит станет самостоятельным

Помимо этого, комиссией при правительстве предложено введение саморегулирования в сфере экологического аудита с обязательным членством.

"На сегодня данная сфера регулируется государством через механизм лицензирования, а по предложенной схеме часть функций будет осуществляться через вновь создаваемую саморегулируемую организацию с обязательным членством в ней аудиторов", — пояснил глава министерства.

По его словам, для проведения экологического аудита аудитор — физическое лицо — должен войти в состав юридического лица, которое, в свою очередь, должно стать членом Национальной палаты экологических аудиторских организаций.

"Таким образом, законопроектом исключается лицензирование деятельности по проведению экологического аудита субъектов I категории хозяйственной и иной деятельности. Взамен вводится институт сертификации", — уточнил министр.

За уполномоченным органом сохраняется функция по осуществлению контроля за деятельностью саморегулируемой организации на предмет соблюдения экологического законодательства. В свою очередь, саморегулируемая организация будет бдеть за деятельностью своих членов в части соблюдения стандартов, правил и нормативов, которые ею же и будут разработаны.

"Работа госорганов в данном направлении продолжается: в настоящее время ведется анализ готовности рынка по группе функций, в частности рассматриваются сферы энергетического аудита, обращения твердобытовых отходов, налоговых консультаций, профессиональной деятельности медицинских работников", — сказал Сулейменов.

Не оправдаете доверия — вернем функции обратно

При этом механизм передачи функций в конкурентную среду будет следующий: после отбора комиссией перечня потенциальных функций этот перечень будет размещаться на сайтах Нацпалаты "Атамекен" и министерства национальной экономики для поисков потенциальных участников рынка, способных осуществлять эти функции. После получения этих предложений комиссия и госорганы, в чьей компетенции находится передаваемая функция, будут оценивать способность претендентов на ее полноценное осуществление.

Далее под каждую отдельно передаваемую функцию будет разрабатываться отдельный законопроект, после принятия которого произойдет передача функции в конкурентную среду. При этом госорганы будут мониторить исполнение этой функции в конкурентной среде и, если сочтут, что она исполняется неудовлетворительно, могут поставить вопрос перед комиссией о возвращении им этой функции.

Передача функций может быть полная или частичная: при частичной передаче реализация функций госорганов частниками возможна через механизмы аутсорсинга, госзаказа или госзадания. По словам Сулейменова, законопроект уже рассмотрен администрацией президента и находится на подписи у его руководителя: это визирование, по оценке главы экономического ведомства, состоится "сегодня-завтра", в связи с чем Кабмин и поддержал направление законопроекта в парламент.