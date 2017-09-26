В Казахстане НПО будут мониторить качество медуслуг

На заседании правительства во вторник был одобрен проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду". Этот документ предполагает передачу в конкурентную среду функций, предлагаемых специально созданной для этого комиссией.
По словам министра, комиссия уже сочла нужным передать в конкурентную среду функцию министерства здравоохранения по определению степени удовлетворенности граждан уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи.
"На данный момент эта функция осуществляется подведомственной организацией министерства здравоохранения, для обеспечения объективности предлагается данную функцию передать на реализацию неправительственным организациям, через госсоцзаказ", — пояснил Сулейменов.
По его словам, презентованным им на заседании правительства во вторник законопроектом предусматривается внесение соответствующих поправок в Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".
Экологический аудит станет самостоятельным
Помимо этого, комиссией при правительстве предложено введение саморегулирования в сфере экологического аудита с обязательным членством.
"На сегодня данная сфера регулируется государством через механизм лицензирования, а по предложенной схеме часть функций будет осуществляться через вновь создаваемую саморегулируемую организацию с обязательным членством в ней аудиторов", — пояснил глава министерства.
По его словам, для проведения экологического аудита аудитор — физическое лицо — должен войти в состав юридического лица, которое, в свою очередь, должно стать членом Национальной палаты экологических аудиторских организаций.
"Таким образом, законопроектом исключается лицензирование деятельности по проведению экологического аудита субъектов I категории хозяйственной и иной деятельности. Взамен вводится институт сертификации", — уточнил министр.
За уполномоченным органом сохраняется функция по осуществлению контроля за деятельностью саморегулируемой организации на предмет соблюдения экологического законодательства. В свою очередь, саморегулируемая организация будет бдеть за деятельностью своих членов в части соблюдения стандартов, правил и нормативов, которые ею же и будут разработаны.
"Работа госорганов в данном направлении продолжается: в настоящее время ведется анализ готовности рынка по группе функций, в частности рассматриваются сферы энергетического аудита, обращения твердобытовых отходов, налоговых консультаций, профессиональной деятельности медицинских работников", — сказал Сулейменов.
Не оправдаете доверия — вернем функции обратно
При этом механизм передачи функций в конкурентную среду будет следующий: после отбора комиссией перечня потенциальных функций этот перечень будет размещаться на сайтах Нацпалаты "Атамекен" и министерства национальной экономики для поисков потенциальных участников рынка, способных осуществлять эти функции. После получения этих предложений комиссия и госорганы, в чьей компетенции находится передаваемая функция, будут оценивать способность претендентов на ее полноценное осуществление.
Далее под каждую отдельно передаваемую функцию будет разрабатываться отдельный законопроект, после принятия которого произойдет передача функции в конкурентную среду. При этом госорганы будут мониторить исполнение этой функции в конкурентной среде и, если сочтут, что она исполняется неудовлетворительно, могут поставить вопрос перед комиссией о возвращении им этой функции.
Передача функций может быть полная или частичная: при частичной передаче реализация функций госорганов частниками возможна через механизмы аутсорсинга, госзаказа или госзадания. По словам Сулейменова, законопроект уже рассмотрен администрацией президента и находится на подписи у его руководителя: это визирование, по оценке главы экономического ведомства, состоится "сегодня-завтра", в связи с чем Кабмин и поддержал направление законопроекта в парламент.