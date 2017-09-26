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  26 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан будет добиваться разработки нового международного механизма обеспечения энергетической безопасности
CA-NEWS (TM) - Выступая в понедельник в ходе общеполитической дискуссии на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева предложилапровести в 2018 году в ее стране саммит глав государств учредителей Международного фонда спасения Арала, а также пригласила представителей государств в Ашхабад на Конференцию по энергетической безопасности, которая пройдет там в ноябре этого года.

Аксолтан Атаева сообщила, что в этом году ее страна выполняет функции Председателя Конференции Международной Энергетической Хартии и в этом качестве намерена добиваться активизации процесса выработки нового международного механизма в области устойчивой энергетики.

«В этом контексте мы приветствуем создание международной экспертной группы по энергетической безопасности и устойчивой энергетике и приглашаем государства к активному участию в работе Конференции Международной Энергетической Хартии, которая состоится 28-29 ноября 2017 года в Ашхабаде», - сказала Постоянный представитель.

Она призвала международное сообщество более активно решать вопросы охраны окружающей среды, в том числе вопрос управления водными ресурсами. В этой связи посол предложила провести в Туркменистане в 2018 году саммит глав государства-учредителей Международного Фонда спасения Арала. Она заявила о важности участия в этом саммите представителей специализированных учреждений ООН.

Отмечая роль превентивной дипломатии в предупреждении конфликтов и устранении порождающих их причин, Аксолтан Атаева напомнила, что в нынешнем году исполняется 10 лет с момента создания Регионального центра в Центральной Азии. Она сообщила, что ее делегация намерена внести на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции в поддержку механизмов превентивной дипломатии.

В своем выступлении Постоянный представитель Туркменистана при ООН уделила особое внимание проблеме терроризма. «Фактически, терроризм как явление несет угрозу всей системе глобальной безопасности, ее политическим и нравственным основам. Решительно осуждаем терроризм во всех формах и проявлениях и признаем, что предупреждение терроризма является одним из важнейших компонентов обеспечения национальной, региональной и глобальной безопасности», - сказала посол. Она поддержала усилия мирового сообщества по созданию эффективных международных механизмов противодействия терроризму, отметив, что Туркменистан приветствует создание Контртеррористического управления ООН.

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