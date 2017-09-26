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  26 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Археологи раскрыли секрет строительства пирамид в Египте

CA-NEWS (CA) - Группа исследователей под руководством американского археолога Марка Ленера (Mark Lehner) обнаружила древний папирус, в котором описан ход строительства пирамиды Хеопса, сообщает издание Daily Mail.

В частности, в документе раскрывается, каким образом египтяне перевозили 2,5-тонные блоки из известняка и гранита на 800 километров. Об этом

В папирусе рассказывается, что для транспортировки применялись специальные строительные водные каналы. Тысячи квалифицированных рабочих перевозили 170 тыс. тонн известняка вдоль Нила на деревянных лодках, соединенных веревками, через специально построенную систему каналов до внутреннего порта в нескольких метрах от основания пирамиды.

Папирусы, состоящие из множества фрагментов, как показала последующая расшифровка, представляли собой дневник, который вел надзиратель Марет, курировавший часть работ по возведению пирамиды Хеопса — под его началом находились 40 элитных рабочих.

Ученые нашли сотни каменных пирамид в безжизненной «долине мертвого огня». Объекты находятся недалеко от развалин древних поселений.

Знаменитый археологический комплекс пирамид Гизы находится на западном берегу реки Нил под Каиром. Комплексу более 4,5 тыс. лет, он состоит из трех великих пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина.

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Комментарии (1)
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natan.paul
16:25, 26 сентября 2017
Секрет не строительства, а всего лишь перевозки материала!
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