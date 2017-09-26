Всемирный банк отменил тендеры по монгольским ГЭС на Селенге

CA-NEWS (MNG) - Офис программы MINIS отменил проведенные в сентябре 2016 года тендеры на проведение РЭО, ТЭО и ОВОС по проектам ГЭС Шурэн и водоотводу «Орхон – Гоби» в Монголии, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на международную экологическую коалицию «Реки без границ».

Решения опубликованы на монгольском и английском языках на сайте MINIS, в русскоязычном разделе сообщения нет.

«Многолетний спор между экологами и Всемирным банком о целесообразности планирования крупных плотин в бассейне Селенги и Байкала, наконец, разрешился: на сайте проекта MINIS опубликованы объявления о прекращении тендеров на ТЭО и ОВОС проектов гидроузлов Шурэн и Орхон в Монголии. Отмена проведенных в сентябре 2016 тендеров, по которым уже отобран для конкурсов на ТЭО и ОВОС ряд консультационных фирм — это важнейший процедурный шаг, делающий возврат к старым решениям невозможным», — объясняют в коалиции.

Речь идет о тендерах, о которых MINIS объявлял на своем сайте в сентябре 2016 года. То решение вызвало переполох: и «Реки без границ», и глава Минприроды РФ Сергей Донской обратились с письмами во Всемирный банк, потребовав объяснений. Данный шаг, заявил тогда Донской, идет вразрез с ранее достигнутыми договоренностями: представители ВБ обещали, что отбор консультантов и заключение договоров состоятся только после общественных консультаций по проектам ГЭС «Шурэн» и водоотвода «Орхон — Гоби» в Бурятии и Иркутской области. ВБ в ответ заявил, что размещенные на сайте MINIS технические задания на проведение РЭО, ТЭО и ОВОС по двум проектам действительно не содержали указания на их предварительный характер и обязательность учета результатов общественных слушаний в России. Но, отметил банк, на самом деле был объявлен не тендер на разработку проектных материалов, а приглашение к участию в таком тендере. Сам тендер, заверил ВБ экологов и министра Донского, не начнется без проведения общественных слушаний в России.

Слушания в итоге прошли — в марте в Бурятии, в мае — в Иркутской области. Население двух прибайкальских регионов выступило против строительства любых плотин в бассейне Селенги — основного притока озера Байкала. И рекомендовало Монголии заняться проработкой альтернативных вариантов решения проблем энергетики, таких, которые не будут угрожать объекту Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. С тех пор офис MINIS дорабатывал ТЗ на проведение РЭО и ОВОС, которые и привозил обсуждать в Россию — с учетом рекомендаций, замечаний и предложений, собранных на слушаниях.

«По итогам консультаций, прошедших в России и Монголии, принято решение о проведении РЭО — региональной экологической оценки — всех водохозяйственных и энергетических проблем, программ и проектов в бассейне Селенги — Байкала. Только те объекты, планирование которых будет признано допустимым по итогам РЭО, смогут претендовать на проведение ТЭО и ОВОС в будущем. Теоретически это может произойти не ранее 2020 года, но новый план закупок проекта MINIS сейчас называет эти тендеры не „отложенными“, а именно „отмененными“», — объясняют в коалиции «Реки без границ».

Согласно плану закупок офиса программы MINIS, проведение РЭО начнется в январе 2018 и продлится около полутора лет. Из 6,5 млн долларов, отложенных на проектирование гидроузлов, на региональную экологическую оценку MINIS готов потратить всего 1 млн долларов. Поэтому ключевой вопрос на данном этапе — кто и как будет проводить эти исследования. Экологи считают, что стоит пересмотреть сами организационные основы процесса оценки —и провести ее под эгидой ЮНЕСКО, с непосредственным участием международных и российских экспертов.

«Мы еще летом предложили всем заинтересованным сторонам преобразовать эту РЭО в то, что требует в своих решениях Комитет Конвенции: совместную монгольско-российскую трансграничную стратегическую экологическую оценку (СЭО) и провести ее под патронажем Конвенции по Всемирному наследию. Надеемся, что наше предложение получит поддержку в ходе консультаций по проекту технического задания на проведение РЭО, который MINIS и Всемирный банк обещают представить общественности в начале октября», — сказал международный координатор Коалиции «Реки без Границ» Евгений Симонов.