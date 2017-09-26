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  26 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ФАО опубликовала все законы и налоговые нормы, касающиеся деятельности кооперативов

CA-NEWS (KZ) - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) собрала и опубликовала в интернете все законы, гражданские кодексы и налоговые нормы, касающиеся деятельности с/х кооперативов.

История кооперативов началась в 40-х годах 19 века. Однако эта короткая история полна резких поворотов и сложностей. Сегодня в странах, прежде входивших в Советский Союз, кооперативы осуществляют свою деятельность в широком спектре законов, регламентов и налоговых правил, - говорится в сообщении ФАО.

Публикация содержит законодательные акты 12 стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

В дополнение к указанным документам опубликованы четыре экспертных статьи, содержащие анализ законодательной и налоговой среды, в которой в настоящее время осуществляют свою деятельность кооперативы в этих странах. Тематика этих статей включает концептуальные основы деятельности кооперативов в постсоветских странах; регулирование деятельности сельскохозяйственных кооперативов в гражданском кодексе в постсоветских странах; законы о
кооперативах в постсоветских странах, а также налогообложение кооперативов в
постсоветских странах.

"Имидж кооперативов существенно пострадал в результате того, что в советский период люди подразумевали под кооперативами колхозы и другие контролируемые государством сельскохозяйственные предприятия", - сказал старший экономист ФАО Дэвид Седик (David Sedik), руководитель проекта, курирующий аналитическую деятельность.

"Данный перечень и проведенный анализ правовой среды, в которой в настоящее
время осуществляют свою деятельность кооперативы в этих странах, является
уникальным, - отметил Седик. - Теперь у политиков и экспертов существует  
возможность ознакомиться с ситуацией в других странах региона, сделать
сравнительный анализ и извлечь необходимые уроки".

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