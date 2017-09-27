Илон Маск показал видеосимуляцию межпланетного космического корабля на Марс

CA-NEWS (CA) - Американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Instagram видеосимуляцию работы межпланетного космического корабля, предназначенного для колонизации Марса.

Симуляция поделена на пять коротких видео, которые последовательно показывают момент запуска корабля с Земли, отделение и возврат ракеты-носителя обратно на нашу планету, выход корабля на орбиту и его дозаправку, развертывание солнечных батарей, а также сам полет и посадку на поверхность Марса.

Последнее видео заканчивается демонстрацией результата терраформирования планеты.

Кроме того, компания, по словам Маска, в ближайшее время выпустит новую версию изображенной на видео конструкции Rocket. «Некоторые аспекты нового дизайна и его применения будут неожиданными», - пообещал бизнесмен.

A post shared by Elon Musk onSep 25, 2017 at 2:41am PDT