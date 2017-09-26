В преддверии всеобщих выборов в Афганистане формируются новые политические коалиции, - ООН

CA-NEWS (CA) - Приближается третья годовщина деятельности правительства национального единства в Афганистане. За этот период афганским властям удалось добиться заметного прогресса в реализации ключевых реформ, в том числе в борьбе с коррупцией. Недавно избирательная комиссия объявила дату проведения парламентских выборов и выборов в уездные советы. Это сообщение привело к формированию в Афганистане новых политических коалиций. Об этом рассказал глава Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тадамичи Ямамото.

Как сообщает Центр новостей ООН, он уточнил, что всеобщие выборы запланированы на 7 июля 2018 года. По его словам, подготовка к их проведению идет согласно плану.

«Объявление о дате выборов побудило к созданию новых политических коалиций. Некоторые из них активно критикуют правительство. Это должно рассматриваться как позитивное развитие, поскольку демократическое общество подразумевает наличие ответственной оппозиции», - сказал представитель ООН.

Он добавил, что многие из этих групп оппозиции включают представителей разного этнического происхождения. «Происходит то, чего не было раньше – возникают коалиции в масштабах всей страны. В этой ситуации есть риск того, что кое-кто может вести деятельность по дестабилизации конституционного порядка, поощрять этнические и географические различия, стремиться к подрыву государства», - предупредил глава Миссии ООН в Афганистане. Он сказал, что сегодня необходимо прилагать все усилия для устранения такой опасности.

Тадамичи Ямамото выразил глубокую обеспокоенность по поводу опасной обстановки в сфере безопасности во всем Афганистане, где бесчинствует множество вооруженных групп, в том числе террористических.

«Ситуация в сфере безопасности становится все сложнее. ИГИЛ сохраняет свое присутствие на востоке страны, поступают сообщения о появлении бойцов ИГИЛ на севере, а также в самом Кабуле», - отметил представитель ООН. Он сообщил, что в ходе афганского конфликта женщины и девочки подвергаются насилию, а детей и подростков привлекают в ряды вооруженных групп.

Представитель ООН напомнил, что конфликт в Афганистане нельзя разрешить военным путем. Он подчеркнул, что в стране появились новые возможности для политического урегулирования. В частности, ряд ключевых региональных игроков готов поддержать усилия по достижению мира.

Тадамичи Ямамото сообщил о намерении Афганистана добиваться членства в составе Совета ООН по правам человека и выразил надежду, что это стремление будет способствовать закреплению прогресса в правозащитной сфере в стране.