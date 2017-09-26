В Алматы полиция разыскивает напавшего на школьницу мужчину

CA-NEWS (KZ) - Полиция Алматы расследует уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» после заявлений местных жителей о том, что неизвестный напал на 15-летнюю школьницу, сообщает пресс-служба городского ДВД.

На место происшествия были направлены наряды дорожно-патрульной полиции, комплексные силы полиции, а также следственно-оперативная группа районного управления внутренних дел.

«В связи с тем, что сигнал о произошедшем в полицию поступил спустя некоторое время, задержать подозреваемого «по горячим следам» не удалось. Вместе с тем по признакам преступления, предусмотренного статьей 121 части 3 УК РК, начато досудебное расследование. Проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его задержание. Кроме того, осуществляются опросы жителей близлежащих домов», - прокомментировали в ДВД.

Ранее сообщалось о том, что в Алматы неизвестный мужчина на темных улицах караулит школьниц и нападает с ножом. Как заявили местные жители, жертвой преступника едва не стала 15-летняя жительница Алатауского района. Девочка якобы возвращалась с курсов английского, когда неожиданно на нее напал взрослый мужчина в камуфляже. Спасли ее проходившие мимо жители. Женщина вышла встречать дочь с работы и услышала крики. Она бросилась на помощь. Это и спугнуло нападавшего. Помог и проходивший мимо пожилой мужчина, он побежал за мужчиной, но не смог его найти.