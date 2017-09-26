Крупнейший алмаз в мире продали за $53 млн

CA-NEWS (CA) - В Канаде продали крупнейший алмаз в мире Lesedi La Rona. Покупателем стала компания Graff Diamonds, которой сделка обошлась в $53 млн, сообщает Bloomberg.

Lesedi La Rona (переводится с языка тсвана Ботсваны как «Наш свет») был добыт на руднике Карове на месторождении в Ботсване в ноябре 2015 года. Это второй по величине алмаз в истории. Его масса равна 1109 каратам (221,8 грамма).

Lucara Diamond Corp пыталась продать алмаз более года. Впервые он был выставлен на аукционе Sotheby's в июне 2016 года, но продать его не удалось.

Алмаз размером почти с теннисный мяч является вторым по весу в мире. Самый большой камень Куллинан-I был добыт в Южной Африке в 1905 году, его вес составил 3,160 карата. Алмаз был разрезан на «Большую звезду Африки» и «Малую звезду Африки» для королевской коллекции драгоценностей Великобритании.