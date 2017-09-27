Эрдоган в ответ на проведение референдума о независимости пригрозил голодом Иракскому Курдистану

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Иракский Курдистан провозгласит независимость после прошедшего в понедельник референдума, то его жителям придется голодать, сообщает во вторник, 26 сентября Reuters.

По его словам, иракским курдам придется голодать, если Анкара решит запретить транзит грузовиков и нефти через границу с северным Ираком.

Возможны любые экономические и военные меры, отметил Эрдоган. «(Они) окажутся в тяжелом положении, когда мы начнем вводить наши санкции», - сказал Эрдоган.

«Все будет кончено, когда мы закрутим нефтяные вентили, все (их) доходы улетучатся, и они не смогут найти пропитание, когда наши грузовики перестанут ездить на север Ирака».

Турецкий лидер также обвинил президентп Регионального правительства Курдистана Масудп Барзани в «предательстве».

«Мы до последнего думали, что Барзани не допустит такую ошибку, как проведение референдума, но, очевидно, мы были неправы. Это решение о референдуме, принятое без каких-либо консультаций - предательство», - сказал Эрдоган.

Напомним, предварительные результаты голосования, которое состоялось в понедельник, показали, что явка составила 72 процента и подавляющее большинство избирателей - возможно, более 90 процентов - сказали «да» независимости, сообщил телеканал Rudaw TV, базирующийся в столице Иракского Курдистана Эрбиле. Окончательные результаты будут обнародованы до среды.

Избирателям было предложено ответить «да» или «нет» на вопрос: «Вы хотите, чтобы Курдский автономный район и курдские районы за пределами (Курдского) автономного района стали независимым государством?».

Багдад по-прежнему резко критикует идею о независимости курдов. «Мы не готовы обсуждать или вести диалог о результатах референдума, потому что он противоречит конституции», - сказал в понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

Госдеп США сообщил, что крайне разочарован решением властей Курдистана провести референдум, но отметил, что сложившиеся исторически отношения Вашингтона с народом Иракского Курдистана не изменятся.

Отвечая на вопрос о референдуме, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала в понедельник: «Мы надеемся на единый Ирак, который уничтожит ИГИЛ и, конечно же, даст отпор Ирану».

Кремль во вторник по сути выступил против отделения населенных курдами районов на севере Ирака: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия поддерживает территориальную целостность стран региона, а также подтвердил, что Владимир Путин обсудил референдум в телефонном разговоре с лидерами Турции и Ирана в понедельник.

Иран в воскресенье ввел запрет на прямое авиасообщение с Курдистаном, в то время как Багдад призвал другие страны прекратить импортировать нефть из региона и потребовал у властей Курдистана передать ему контроль над международными аэропортами и пограничными пунктами с Ираном, Турцией и Сирией.

Генерал-майор Яхья Рахим Сафави, высокопоставленный советник лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, призвал «четыре соседние страны заблокировать сухопутные границы» с Иракским Курдистаном, сообщило иранское госинформагентство IRNA.