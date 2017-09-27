Twitter задумался об увеличении вдвое лимита знаков в сообщениях

CA-NEWS (CA) - Дни 140 символов в микроблоге Twitter, возможно, сочтены: сервис задумался над увеличением лимита знаков в сообщении вдвое - до 280 символов, сообщает Би-би-си.

Пока социальная сеть тестирует нововведение для ограниченного круга пользователей. Возможные перемены помогут людям легче выражать свои мысли, считают в компании.

«Как запихнуть все мысли в один твит? Мы все там были, и это мучение», - написала в блоге компании продакт-менеджер Twitter Элайза Розен.

В компании признали, что многие пользователи могут испытывать эмоциональную привязанность к 140 символам. «Мы тоже это ощутили, - продолжает Розен. - Но мы попробовали новый вариант, увидели, насколько он хорош, и просто влюбились в это новое ограничение».

Несмотря на то, что Twitter пользуются многие известные личности, среди которых и американский президент Дональд Трамп, финансовые результаты компании в последнее время оставляют желать лучшего.

Компания не только зафиксировала убыток во втором квартале 2017 года - $116 млн., - но и не смогла увеличить пользовательскую базу соцсети. Посему в компании надеются, что увеличение лимита пойдет на пользу соцсети и позволит привлечь новых юзеров.

Число пользователей Twitter - 328 млн человек, для сравнения Facebook пользуются 2 млрд человек.

Twitter опробует новинку на всех языках, кроме японского, китайского и корейского.

Именно эти языки и вдохновили компанию попробовать новое. Ведь один иероглиф содержит больше информации, а значит писать можно достаточно большие сообщения.

И юзеры, пишущие на этих языках, пользуются Twitter чаще, говорят в компании. «На всех рынках, где людям не приходится втискивать мысли в 140 знаков, люди чаще твитят».

Основатель Twitter Джек Дорси одним из первых вышел за рамки 140 символов: «Это пусть и маленькая перемена, но большой шаг для нас. 140 символов - это был случайный выбор, основанный на 160 символах в лимите SMS-сообщений. Горжусь тем, насколько вдумчиво подошла команда к решению проблемы, с которой сталкивались люди, пытаясь написать твит. И при этом им удалось сохранить нашу краткость, скорость и сущность!».

Ограничение в 140 знаков в Twitter родилось из лимита в 160 знаков для SMS-сообщений. Основатель Twitter Джек Дорси хотел, чтобы твиты были еще короче, чем SMS.

Дорси называл ограничение в 140 знаков изящным и заставляющим людей творчески мыслить.

Но в последние годы соцсеть постепенно шла к тому, чтобы увеличить лимит символов. В прошлом году, например, пользователям разрешили обходить правило 140 символов при прикреплении фотографий, видеороликов, GIF-файлов и цитат.