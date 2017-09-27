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  27 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Саудовская Аравия уволила чиновника из-за Йоды из «Звёздных войн»

CA-NEWS (CA) - Власти Саудовской Аравии уволили высокопоставленного чиновника и еще нескольких сотрудников министерства образования после выхода школьных учебников, содержащих изображение героя фильма “Звездные войны” магистра Йоды рядом с покойным саудовским королем Фейсалом, сообщает Reuters.

Кроме того, различные ошибки были ранее обнаружены в ряде учебников, в том числе истории, химии, английского языка и религиозного образования.

Министерство образования изъяло учебники с изображением Йоды, сообщили саудовские СМИ. На снимке киногерой сидит рядом с королем Фейсалом, подписывающим устав ООН в 1945 году.

Газета Okaz сообщила, что министр образования уволил замглавы департамента учебных и образовательных программ Мохаммеда бин Атийю аль-Харти, а также всех чиновников, ответственных за проверку и одобрение учебников.

Интернет-издание sabq.org и газета al-Madinah Arabic опубликовали аналогичные сообщения на своих сайтах.

Сообщения появились после того, как аль-Харти отверг обвинения в том, что в учебнике по обществознанию содержатся ошибки. Он сказал, что критики используют обвинения, чтобы прославиться, сообщила Okaz.

Автор изображения, которое было создано в фотошопе, сказал, что не знает, как оно попало в учебник, сообщили СМИ.

По его словам, он создал эту картинку в 2013 году в рамках проекта, направленного на “наведение мостов между молодым поколением и важными историческими событиями” путем объединения массовой культуры американских фильмов и исторических событий.

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