Главы МИД Туркменистана и России обсудили двусторонние контакты

CA-NEWS (TM) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 26 сентября обсудил по телефону с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым календарь двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили ряд вопросов развития российско-туркменских отношений, сверили календарь двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях", - говорится сообщении.

По данным МИД России, телефонный разговор состоялся по инициативе туркменской стороны.