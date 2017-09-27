Главы МИД Туркменистана и России обсудили двусторонние контакты
- Туркменистан, политика
- 9:44, 27 сентября 2017
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CA-NEWS (TM) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 26 сентября обсудил по телефону с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым календарь двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"Стороны обсудили ряд вопросов развития российско-туркменских отношений, сверили календарь двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях", - говорится сообщении.
По данным МИД России, телефонный разговор состоялся по инициативе туркменской стороны.
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