Специалисты из Европы и Узбекистана в сфере образования встретились в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 26-27 сентября проходит встреча экспертов и специалисты высшего образования и профессионального образования из ЕС и Узбекистана для обсуждения вопросов обеспечения качества, аккредитации и национальных квалификационных рамок, сообщает пресс-служба делегации Европейского Союза в РУз.

Мероприятие организовано финансируемой ЕС программой «Центрально – Азиатская Платформа Образования» (ЦАПО) в сотрудничестве с Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, а также делегацией Европейского Союза и является частью серии встреч, организованных в регионе, аналогичные мероприятия уже были проведены в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

В первый день основное внимание уделяется теме Национальных квалификационных рамок (НКР). Участники обсудят текущее состояние развития НКР в Узбекистане, а представители Польши, Латвии и Румынии поделятся уроками, извлеченными в процессе введения НКР в своих странах.

Второй день будет посвящен обеспечению качества и аккредитации (ГКА) с учетом последних тенденций и проблем в данном секторе и того, как секторы высшего и профессионального образования могут действовать сообща, чтобы связать системы обеспечения качества и аккредитации с развитием национальных квалификационных рамок.

В течение двух дней будут проходить рабочие семинары и обсуждения за круглым столом по внедрению гарантий качества, аккредитации и национальных квалификационных рамок в Узбекистане, наряду с рекомендациями по дальнейшим действиям. Эти размышления и предложения затем будут использованы в запланированных региональных учебных мероприятиях, в которых представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана будут обмениваться последними тенденциями и передовой практикой в этом секторе.

«Центрально - Азиатская Платформа Образования» (ЦАПО) представляет собой проект, финансируемый Европейским союзом. Это ключевой компонент Европейской образовательной инициативы (ЕОИ) для Центральной Азии, который заключается в «содействии адаптации систем образования Центрально-Азиатских государств к потребностям глобализованного мира», а также потребностей региона и общества в каждой конкретной стране. В настоящий момент ЦАПО находится на второй фазе реализации и содействует политическому диалогу и сотрудничеству между Европейским Союзом и Центральной Азией, а также региональному сотрудничеству между странами Центральной Азии в целях укрепления реформ в области образования в регионе.