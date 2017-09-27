Семеро друзей из Казахстана попали в страшную аварию в Турции (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - В Турции в жуткую дорожную аварию попали семеро друзей из Казахстана, которые находились на отдыхе. В ДТП погибли четверо турецких граждан, казахстанцы чудом выжили, но получили травмы различной степени тяжести и попали в больницы. Сейчас их выписывают, но проблема заключается в том, что они не могут вернуться на родину.

Дело в том, что все авиакомпании, куда они обращались, просят за перевозку лежачих огромные деньги. О том, в каком положении оказались наши соотечественники, пострадавшие рассказали Tengrinews.kz.

"21 сентября мы выехали из отеля в Кемере в Анталию на такси. В три часа утра по дороге произошло столкновение. Машина, которая врезалась в нас, ехала со скоростью 220 километров в час. В той машине было трое человек, все они погибли. Также погиб наш водитель. Нас развезли по разным больницам, все пережили тяжелые операции. На данный момент мы хотим вернуться домой. Мы обращались в Камкор, обращались в "Эйр Астану", обращались в Министерство транспорта, но, к сожалению, нам никто не может помочь, говорят, что это не в их компетенции", - сообщила пострадавшая девушка по имени Алмагуль.

По ее словам, шестеро пострадавших из Талдыкоргана, один парень из Алматы.

"Операции нам всем сделали бесплатно, покрыла страховка водителя машины, в которой мы ехали. Консульство Казахстана нам в этом помогло. Двоим сделали операции платно, потому что они оказались в частных клиниках, и врачи отказались делать операции бесплатно. У нас трое лежачих, их нельзя перевозить сидя. Авиакомпании просят за их транспортировку четыре тысячи долларов с человека. Мы хотели сами авиабилеты купить, но четыре тысячи для нас очень большая сумма", - рассказала Алмагуль.

Другая пострадавшая в той аварии сообщила, что у нее раздроблена рука, перелом лицевой кости и сотрясение мозга. Девушка не видит одним глазом.

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"Я звонила в Камкор - мне отказали, звонила в "Эйр Астану" - мне отказали, сказали, извините, мы ничем не можем помочь, в Министерство транспорта звонила - также мне отказали. В Министерство здравоохранения позвонила, чтобы отправили Ambulance (спецсамолет, который перевозит неходячих больных - прим.). Там тоже отказали. И что теперь мне делать? Я просто хочу поехать домой. Билет стоит 5,5 тысячи долларов, откуда у меня столько? Это же бешеные деньги. Я обычный рабочий, лежачий человек, в данный момент я не могу сидеть, стоять, даже кровать чуть приподнимут - у меня сразу голова кружится. У меня уже паника, я очень прошу о помощи. Нам помогло только консульство, остальные все отвернулись. Надо же помогать своим соотечественникам, переживать за своих граждан. Пожалуйста, пусть нас заберут, мы очень хотим домой", - со слезами обратилась пострадавшая по имени Асыл.



