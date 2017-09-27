В Ташкенте пройдут выставки Uzenergyexpo и Uzstroyexpo

CA-NEWS (UZ) - В Международном бизнес-центре в Ташкенте состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящей XII Международной выставке UzEnergyExpo 2017 (Энергетика, возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и энергосбережение, электротехника, освещение) и VII Международной выставке UzStroyExpo 2017 (Строительные и отделочные материалы, системы отопления и вентиляции, водоснабжение, водоочистка, сантехника), сообщает пресс-служба посольства Узбекистана в Кыргызстане

На встрече представители АО «Узбекэнерго», АО «Узстройматериалы» совместно с выставочной компанией IEG Uzbekistan сообщили журналистам, что в этом году выставки пройдут с 27 по 29 сентября в Национальном выставочном комплексе «Узэкспоцентр».

Отмечалось, что в объединенной экспозиции выставок примут участие около 70 компаний из Беларуси, Германии, Казахстана, Китая, Польши, России, Турции, Украины и Узбекистана.

В этом году уже в двенадцатый раз выставка UzEnergyExpo 2017 соберет под одной крышей ведущих производителей энергоиндустрии, поставщиков оборудования и услуг для тепло- и электросетей.

Как сообщили на пресс-конференции, впервые в работе экспозиции примет участие польская компания по строительству энергообъектов АО Elektrobudowa.

Параллельно UzEnergyExpo будет проходить VII Международная выставка UzStroyExpo 2017, которая является площадкой для переговоров, обмена опытом, налаживания новых бизнес-контактов. Она позволит профильным компаниям продемонстрировать новейшие разработки и тенденции в строительной отрасли.

По информации организаторов мероприятия, дебютант выставки – ОАО «Могилевский завод Строммашина» (Беларусь) представит оборудование для производства строительных материалов, железобетонных шпал, нефтедобывающего и горно-шахтного оборудования, башенных кранов.

Также на стендах участников будут проводиться мастер-классы, презентации своих товаров и услуг.

Следует отметить, что с каждым годом на промышленных выставках растет число отечественных производителей с конкурентоспособной, импортозамещающей продукцией. Проведение таких мероприятий дает уникальную возможность местным предприятиям представить свои достижения вниманию широкого круга специалистов и конечных потребителей. С другой стороны, участие иностранных компаний в выставках способствует привлечению в республику высокотехнологичного оборудования, что, в свою очередь, ведет к повышению конкурентоспособности национальной промышленности.