«Туркменховаёллары» запустила рейс Ашхабад-Ереван
- Туркменистан, новости компаний
- 10:11, 27 сентября 2017
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CA-NEWS (TM) - Авиаперевозчик «Туркменховаёллары» начала совершать рейсы в столицу Армении – Ереван, сообщает «Туркменистан: золотой век».
Издание сообщает, что вопрос открытия рейса обсуждался во время официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Армению в августе этого года.
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