«Туркменховаёллары» запустила рейс Ашхабад-Ереван

CA-NEWS (TM) - Авиаперевозчик «Туркменховаёллары» начала совершать рейсы в столицу Армении – Ереван, сообщает «Туркменистан: золотой век».

Издание сообщает, что вопрос открытия рейса обсуждался во время официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Армению в августе этого года.