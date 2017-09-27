Предварительные результаты: За независимость Иракского Курдистана проголосовали 91,83% избирателей

CA-NEWS (CA) - По итогам подсчета 3,4 млн бюллетеней за независимость Иракского Курдистана, по предварительным данным, проголосовали 91,83% избирателей, сообщает курдский портал Rudaw.

Против проголосовало 8,17%. Всего в курдских регионах страны проживают около 4,6 млн человек. Окончательные результаты курдское правительство намерено огласить в среду, 27 сентября.

Высокий процент явки показали курдские районы в провинции Киркук и христианские районы в провинции Найнава.

Как сообщает Reuters, президент регионального правительства Курдистана в Ираке Масуд Барзани заявил, что на прошедшем референдуме победу одержали сторонники независимости региона.

Барзани выступил с обращением по местному телевидению призвав правительство Ирака вступить с курдским правительством в «серьезный диалог» вместо того, чтобы «угрожать».

«Возможно, нам предстоит столкнуться со многими трудностями, но мы сможем их преодолеть», - приводит агентство слова Барзани. Он также призвал мировые державы с уважением отнестись к «воле миллионов», проголосовавших на референдуме.

Напомним, предварительные результаты голосования, которое состоялось в понедельник, показали, что явка составила 72 %. Избирателям было предложено ответить «да» или «нет» на вопрос: «Вы хотите, чтобы Курдский автономный район и курдские районы за пределами (Курдского) автономного района стали независимым государством?».