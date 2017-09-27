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  27 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Предварительные результаты: За независимость Иракского Курдистана проголосовали 91,83% избирателей
Предыстория: В Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, явка составила 76%Продолжение: Эрдоган в ответ на проведение референдума о независимости пригрозил голодом Иракскому Курдистану

CA-NEWS (CA) - По итогам подсчета 3,4 млн бюллетеней за независимость Иракского Курдистана, по предварительным данным, проголосовали 91,83% избирателей, сообщает курдский портал Rudaw.

Против проголосовало 8,17%. Всего в курдских регионах страны проживают около 4,6 млн человек. Окончательные результаты курдское правительство намерено огласить в среду, 27 сентября.

Высокий процент явки показали курдские районы в провинции Киркук и христианские районы в провинции Найнава.

Как сообщает Reuters, президент регионального правительства Курдистана в Ираке Масуд Барзани заявил, что на прошедшем референдуме победу одержали сторонники независимости региона.

Барзани выступил с обращением по местному телевидению призвав правительство Ирака вступить с курдским правительством в «серьезный диалог» вместо того, чтобы «угрожать».

«Возможно, нам предстоит столкнуться со многими трудностями, но мы сможем их преодолеть», - приводит агентство слова Барзани. Он также призвал мировые державы с уважением отнестись к «воле миллионов», проголосовавших на референдуме.

Напомним, предварительные результаты голосования, которое состоялось в понедельник, показали, что явка составила 72 %. Избирателям было предложено ответить «да» или «нет» на вопрос: «Вы хотите, чтобы Курдский автономный район и курдские районы за пределами (Курдского) автономного района стали независимым государством?».

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Комментарии (1)
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adam40
13:17, 27 сентября 2017
знаковое событие для курдского народа ...
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