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  27 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане отопительный сезон официально начнется 27 сентября
CA-NEWS (KZ) - В Астане отопительный сезон официально начнется с 27 сентября, сообщает  «Казинформ».

«С завтрашнего дня отопительный сезон по МЖД (многоквартирные жилые дома - Казинформ) официально уже начнется. Все остальные жилые комплексы начнут запускаться в городе. Хотя я говорил уже ранее, что сейчас они тоже могут подавать заявки. Мы в любой МЖД, если там холодно, может подать тепло сейчас, при наличии паспорта готовности», - сказал руководитель управления энергетики города Астаны Бактыбек Жапаев на пресс-конференции.

По информации руководителя горуправления, запуск отопления в Астане производится в полную силу. «Объекты здравоохранения на сегодняшний день подключены на 94%, ясли-сады - 96%, школы - 98%, учебные заведения - 80%, объекты культуры - 50%, жилье пока мы не подключали. Частные дома составляют 0,4% и прочее 1,2%. То есть на сегодняшний день по заявкам, которые подали школы, детские сады, объекты образования, здравоохранения, в принципе, - мы их сразу подключаем», - отметил Бактыбек Жапаев. Заявка рассматривается один день. На следующий день выезжает бригада теплотранзита и подключает объект к центральному теплоснабжению.

«С этим проблем нет. По многоквартирному жилом сектору пока подключений не началось, но мы, в принципе, готовы подключать, если паспорта готовности этих домов будут предоставлены КСК. То есть мы готовы подключить любой жилой комплекс и любой жилой дом на сегодняшний день в городе Астане», - рассказал он.

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