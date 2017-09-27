После сообщений о стихийном бедствии правительство Туркменистана одобрило меры по предотвращению схода сели

- Правительство Туркменистана одобрило меры по предотвращению возникновения селевых сходов вокруг Ашхабада. Официальные меры борьбы с вероятностью селевых потоков, последовали вслед за сообщениями о сходе сели сразу в двух регионах Туркменистана, ставшем причиной жертв и разрушений в десятках населенных пунктов страны.

Как сообщает государственное информационное агентство ТДХ, на заседании правительства 22 сентября, были доложены результаты исследования специалистами предгорной зоны Ашхабада с целью изучения вероятности возникновения селевых сходов и предложен проект предотвращения селевого потока к южной части Ашхабада, который был одобрены главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым.

Согласно информации, институтом «Türkmensuwylmytaslama» Министерства сельского и водного хозяйства и специалистами хякимлика города были проведены топогеодезические исследования, сделаны соответствующие расчёты и подготовлен макетный проект водоотводного русла, согласно которому селевое русло длиной 33 километра пройдет от предгорий Копетдага через весь город. Будут также возведены сооружения для соединения естественных селевых оврагов с руслом, мосты в местах пересечения селеотвода с автомобильными и железнодорожными путями. Чтобы предотвратить попадание в Каракум-реку селевой воды, будет построено отдельное водохранилище объёмом в 15 млн. кубометров, откуда воду можно будет использовать для орошения сельхозугодий.

Но, в официальном сообщении не упоминается, обсуждалось ли правительством стихийное бедствие, обрушившееся в середине августа на населенные пункты Балканской и Ахалской областей.

7 сентября туркменская служба "Азатлык" сообщилп, о том, что в середине августа несколько районов Ахалской и Балканской областей Туркменистана пострадали от селя. По сообщениям нескольких источников в Туркменистане стихийное бедствие произошло, в частности, в районе Бахарлы Ахалской области, а также районах Магтымгулы и Сердар Балканской области. В результате схода селевых масс сильно пострадали жители сел Нохур, Гаравул, Довгала, Акдепе, Ханкариз, Конекесир, Курудждей, Айыдере, Ходжагала, Чукур, Джеджирс и Дженнешен (Дженгелли).

По информации, в результате схода селя погибло около 30 человек. Также сообщается о гибели тысячи голов домашнего скота, выходе из строя линий электропередачи и газоснабжения.

На видео, снятом в селе Довгала, расположенном в 70 километрах от столицы Туркменистана Ашхабада, можно увидеть момент стихийного бедствия, как селевые потоки грязи и камней заполняют улицы, сметая на своем пути транспорт и животных.

О стихийном бедствии, обрушившемся сразу на несколько населенных пунктов страны, власти страны не упоминали, официальные СМИ страны не сообщали.