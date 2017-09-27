В Таджикистане пресечена контрабанда дизтоплива из Кыргызстана
- Таджикистан, происшествия
- 11:23, 27 сентября 2017
- Просмотров: 718
CA-NEWS (TJ) - Сотрудники Регионального управления Таможенной службы по Согдийской области и антикоррупционного ведомства Таджикистана пресекли попытку контрабанды 10 тысяч литров дизельного топлива, сообщает пресс-центр Таможенной службы РТ.
На территории Дж.Расуловского района был задержан грузовик, в цистерне которого было обнаружено 10 тысяч литров дизельного топлива. Установлено, что груз попал в Таджикистан из Кыргызстана.
Оперативники выяснили, что житель Дж.Расуловского района приобрел дизтопливо у неизвестного лица на территории кишлака Дехмо.
В отношении нарушителя закона возбуждено дело по статье об административных правонарушениях.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь