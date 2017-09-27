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  27 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане пресечена контрабанда дизтоплива из Кыргызстана
CA-NEWS (TJ) - Сотрудники Регионального управления Таможенной службы по Согдийской области и антикоррупционного ведомства Таджикистана пресекли попытку контрабанды 10 тысяч литров дизельного топлива, сообщает пресс-центр Таможенной службы РТ.

На территории Дж.Расуловского района был задержан грузовик, в цистерне которого было обнаружено 10 тысяч литров дизельного топлива. Установлено, что груз попал в Таджикистан из Кыргызстана.

Оперативники выяснили, что житель Дж.Расуловского района приобрел дизтопливо у неизвестного лица на территории кишлака Дехмо.

В отношении нарушителя закона возбуждено дело по статье об административных правонарушениях.


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