АБР: Рост монгольской экономики превысил ожидания

- Рост экономических показателей Монголии, начавшийся в первой половине 2017 года, вероятно, продолжится до конца года, так как экспорт угля увеличивается, а доверие к бизнесу продолжает укрепляться. В соответствии с новым докладом Азиатского развития (АБР), продолжающаяся приверженность макроэкономической стабильности в сочетании с благоприятной внешней средой должна означать, что восстановление Монголии продолжается, сообщает ARD.

В своем флагманском экономическом издании Asian Development Outlook «Азиатские перспективы развития» (ADO) 2017, АБР прогнозирует дальнейший рост экономики Монголии до 4% и 3% в 2017 году и 2018 году соответственно, по сравнению с прогнозами на 2,5% и 2%.

«Рост экономики Монголии в 2017 году оказался выше, чем ожидалось», - сказала Йоланда Фернандес Ломмен, региональный постоянный представитель Азиатского банка развития в Монголии. «Дальнейшие обязательства правительства будут иметь ключевое значение для обеспечения того, чтобы планируемые инвестиции в крупные текущие проекты в области добычи полезных ископаемых - критические для будущих перспектив роста - продвигались вперед. Несмотря на то, что важно создать надежную инвестиционную среду в сфере минеральных богатств Монголии, потребуется больше, чем просто обеспечить устойчивый рост добычи. Должны быть созданы всеохватывающие условия для поддержки диверсификации экономики и роста производительности», - отметила она.

Деклан Маги, старший экономист по стране и руководитель отдела экономики и стратегии, продолжил представлять обновленную оценку АБР экономических перспектив Монголии.

«В первом полугодии 2017 года экономика выросла на 5,3 процента, что значительно отличается от роста на 1,2 процента, который мы наблюдали в прошлом году. Важным фактором такого роста стали добыча угля и высокая экспортная эффективность угля.

Инвестиции, в частности в добычу полезных ископаемых, способствовали росту на 13,2 процента. Потребление увеличилось на 1,6 процентных пункта к росту, а экспорт упал на 9,6 процентных пункта, так как импорт вырос на 37,4 процента.

Фискальный депозит за первое полугодие сократился на 34,1 процента до эквивалента 5,8 ВВП. Это связано с увеличением доходов на 41,1 процента, тогда как расходы увеличились на 9,6 процента. По мере роста экспорта угля в первом полугодии положительное сальдо торгового баланса увеличилось на 69,5% по сравнению с предыдущим годом, а дефицит текущего счета сократился на 42,8 до 5,6% от ВВП.

Валовые резервы в конце июня остались неизменными с конца 2016 года на уровне 1,3 млрд.долларов США, что достаточно для покрытия 2,6 месяцев импорта. Отражая эти события, тугрик в июне поднимался на 5,6% по отношению к доллару США.

Инфляция в среднем составила 3% в первом полугодии, тугрик с 2016 года начал влиять на цены за счет повышения цен на импорт. Прогноз инфляции пересматривается, поскольку более высокий акцизный налог на топливо не привел к повышению цен на него, как ожидалось. При росте импорта, который будет продолжаться во второй половине 2017 года, сегодняшний дефицит будет увеличиваться и в этом году, и в следующем.

Для того, чтобы обеспечить стабильность роста экономики, Монголии надо обратить внимание на такие риски, как падение цен на сырьевые товары и засуха, ведь они могут негативно повлиять на производство сельскохозяйственных культур и животноводство. Свое влияние могут оказать и более активный рост экономики Китайской Народной Республики, потрясения, влияющие на внутреннее угольное снабжение и рост цен на медь», - говорит он.

АБР и правительство Монголии в мае этого года договорились о новой 4-летней Стратегии партнерства, которая поможет стране поддерживать инклюзивный рост в период экономических трудностей. АБР предоставит Монголии финансирование в размере 1,2 млрд долларов до 2020 года. Основное внимание будет уделено трем основным направлениям: экономической и социальной стабильности, инфраструктуре для диверсификации экономики и укреплению экологической устойчивости. Стратегия также включает в себя вопросы, касающиеся управления государственным сектором и гендерного равенства.