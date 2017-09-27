ВОЗ готова оказать Монголии всестороннюю помощь

- Во вторник, 26 сентября исполняющий обязанности министра здравоохранения А.Цогцэцэг приняла директора Регионального бюро Всемирной организации здравоохранения для стран Западной части Тихого океана Шин Янг-су, который находится с официальным визитом в Монголии с 25 по 27 сентября, сообщает Монцамэ.

В ходе встречи А.Цогцэцэг отметила, что правительство Монголии уделяет большое внимание развитию системы здравоохранения в стране в целях достижения уровня системы здравоохранения высокоразвитых стран, и разработке законопроекта о «Медицинском страховании и страховом риске» и начать его реализацию с 2030 года.

Глава ведомства здравоохранения рассказала о том, что страна принимает поэтапные действия по реализации Целей устойчивого развития. Она выразила уверенность в том, что сотрудничество между Монголией и ВОЗ внесет значимый вклад в улучшение состояния здоровья монголов и отметила об успешной реализации в Монголии национальной программы по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов. "В результате осуществления этой программы более 40% граждан Монголии в возрасте 40-65 лет прошли медицинское обследование и лечение", - сообщила А.Цогцэцэг.

Шин Янг-су поздравил правительство Монголии за усилия, направленные на обеспечение всеобщего медицинского обслуживания и успешную реализацию Целей устойчивого развития. Он также подчеркнул высокий уровень реализации национальной программы по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов в Монголии и выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в этом направлении.