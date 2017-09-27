Преподаватели казахско-турецких лицеев просят убежища в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Двое преподавателей казахско-турецких лицеев в Павлодаре Демирель Осман и Алтынташ Иса боятся возвращаться домой и вынуждены просить убежища у Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. О ситуации, сложившейся вокруг педагогов и их семей, на своей странице в Facebook подробно рассказал пользователь Алибек Смаилов.

Напомним, что на днях открытое письмо послу Турции в Казахстане написал известный казахстанский экономист и член Попечительского совета школы-лицея "Нур-Орда" Олжас Худайбергенов. Он заявил, что турецкие власти, вмешиваясь во внутренние дела Казахстана, всеми способами добиваются возвращения преподавателей казахско-турецких лицеев в Турцию, где их, с большой долей вероятности, ждет тюрьма. Худайбергенов сообщил, что из 200 преподавателей казахско-турецких лицеев в Казахстане осталось 34. Из них в течение последнего месяца в страну не смогли въехать четыре человека.

Как сообщает Tengrinews.kz, проблемы турецких преподавателей в Казахстане начались после событий лета 2016 года в Анкаре, которые были объявлены в Турции попыткой переворота, объясняет Худайбергенов. С тех пор Турция предприняла ряд резких мер. Помимо ареста десятков тысяч госчиновников и военных, уголовные дела были возбуждены в отношении почти 170 тысяч человек, большая часть из которых - бывшие преподаватели вузов и школ. Еще около 700-800 тысяч человек были уволены или сокращены на работе.



