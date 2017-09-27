В МИД РК прокомментировали ситуацию с пострадавшими в Турции казахстанцами

CA-NEWS (KZ) - В Министерстве иностранных дел Казахстана ответили по пострадавшим в Турции казахстанцам, передает Tengrinews.kz.

"Консул Казахстана в Антальи все время находится на связи с нашими ребятами, навещает их в больницах. Семеро друзей прибыли в Анталью самостоятельно, к сожалению, не имея страхового полиса. Поэтому после аварии возникли сложности с оплатой хирургической операции, медицинских услуг казахстанцев. Тем не менее, нашему дипломату удалось договориться с турецкой стороной о том, чтобы все медицинские расходы пятерым наиболее тяжело пострадавшим казахстанцам взяла на себя страховая компания водителя такси, погибшего в аварии. По двум другим ребятам вопрос оплаты еще решается", - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

По данным МИДа, сейчас состояние ребят стабильное. У двоих пострадавших переломы тазобедренных суставов, задет седаличный нерв, одна из пострадавших девушек получила тяжелое сотрясение мозга, все трое не могут самостоятельно передвигаться.

"В настоящее время решается вопрос об организации транспортировки казахстанцев на Родину", - сообщил Жайнаков. Ранее стало известно, что в Турции в жуткую дорожную аварию попали семеро друзей из Казахстана, которые находились на отдыхе. В ДТП погибли четверо турецких граждан, казахстанцы чудом выжили, но получили травмы различной степени тяжести и попали в больницы. Сейчас их выписывают, но проблема заключается в том, что они не могут вернуться на родину. Они рассказали, что все авиакомпании просят за перевозку лежачих огромные деньги.