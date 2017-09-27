РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане почти 170 человек отравились варениками на свадьбе

CA-NEWS (UZ) - Почти 170 человек получили пищевое отравление во время свадебного ужина в Бухарской области Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

Известно, что 94 человека находятся в больнице.

"В Ромитанском районе Бухарской области зафиксирован случай массового пищевого отравления. В инфекционное отделение местного медцентра обратилось 166 человек. На данный момент в больнице остаются 94 человека, остальные отправлены домой", — сообщили в ведомстве.

По данным минздрава Узбекистана, все пострадавшие 25 сентября находились на свадьбе и ели тухум барак (вареники с яичной начинкой). Обратившимся был поставлен диагноз "пищевое отравление".

"Состояние пациентов удовлетворительное, тяжелых больных нет, всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь", — добавили в минздраве.

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
natan.paul
12:55, 27 сентября 2017
Эту свадьбу они (170человек) запомнят на всю жизнь!
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×