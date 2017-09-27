В Узбекистане почти 170 человек отравились варениками на свадьбе

CA-NEWS (UZ) - Почти 170 человек получили пищевое отравление во время свадебного ужина в Бухарской области Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

Известно, что 94 человека находятся в больнице.

"В Ромитанском районе Бухарской области зафиксирован случай массового пищевого отравления. В инфекционное отделение местного медцентра обратилось 166 человек. На данный момент в больнице остаются 94 человека, остальные отправлены домой", — сообщили в ведомстве.

По данным минздрава Узбекистана, все пострадавшие 25 сентября находились на свадьбе и ели тухум барак (вареники с яичной начинкой). Обратившимся был поставлен диагноз "пищевое отравление".

"Состояние пациентов удовлетворительное, тяжелых больных нет, всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь", — добавили в минздраве.



