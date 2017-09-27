Врачи во Франции вывели человека из вегетативного состояния с помощью терапии

CA-NEWS (CA) - Во Франции врачам удалось частично вернуть сознание человеку, который 15 лет находился в вегетативном состоянии, сообщает Би-би-си.

Медики провели курс лечения 35-летнему мужчине, пострадавшему в автомобильной аварии. Ему имплантировали в грудь стимулятор блуждающего нерва.

Уже через месяц он смог выполнять несложные задания - например, поворачивать голову и следить глазами за объектом.

Эксперты считают, что результаты обнадеживают, но необходимо их повторить. Есть вероятность, что электростимуляция блуждающего нерва (VNS) может по-разному воздействовать на людей с разными типами повреждения мозга.

Анджела Сиригу из Института когнитивных наук имени Марка Жаннеро в Лионе отметила, что в качестве пациента для проведения экспериментальной терапии был выбран пациент в тяжелом состоянии.

Блуждающий нерв соединяет мозг со многими другими частями тела и помогает в поддержании процессов, в том числе подсознательных и выполняемых автоматически, например, бодрствования и бдительности.

Через месяц после начала стимуляции блуждающего нерва мать пациента отметила, что сын начал дольше оставаться в состоянии бодрствования, когда терапевт читал ему книгу.

Компьютерная томография также выявила улучшения в мозге, говорится в отчете журнала Current Biology.

Он также начал реагировать на "угрозу".

Например, когда доктор внезапно приближался к его лицу, тот удивлялся, а его зрачки широко раскрывались.

Анджела Сиригу сказала: "Пластичное восстановление мозга возможно, даже когда кажется, что нет никакой надежды. Это лечение дает надежду пациентам, находящимся в очень ограниченном сознании, на то, что они получат возможность общаться с окружающим миром".

Сотрудник института неврологии при университетском колледже Лондона Владимир Литвак выразил сдержанный оптимизм: "Это может быть многообещающе в будущем, но я призываю с осторожностью оценивать выводы, пока не появятся результаты лечения других пациентов. Пока сложно понять по одному случаю, насколько лечение будет эффективным с другими пациентами".

Вегетативное состояние

Вегетативное состояние проявляется в том, что человек бодрствует, не подавая признаков самосознания. Он может открывать глаза, просыпаться и засыпать в регулярных интервалах времени; у него могут быть базовые рефлексы; он может самостоятельно, без посторонней помощи регулировать сердцебиение и дыхание.

Человек в вегетативном состоянии не проявляет осознанной реакции. Например, он не может следить глазами за объектом или реагировать на голоса. Также он не проявляет признаков эмоциональных переживаний.

Персистирующим вегетативным состояние определяется, если оно длится более четырех недель.

Постоянное вегетативное состояние диагностируется после трех месяцев с момента нетравматического и двенадцати месяцев с момента травматического поражения мозга, например, когда человека ударили по голове.

Если человек находится в постоянном вегетативном состоянии, вероятность восстановления очень низка, но не исключается.