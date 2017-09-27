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  27 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Сборная Казахстана по шахматам одержала историческую победу в Ашхабаде

CA-NEWS (KZ) - Женская сборная Казахстана по шахматам впервые в истории заняла первое место на Азиатских играх в закрытых помещениях, сообщает спортивный портал Vesti.kz.

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На соревнованиях, которые проходят в Ашхабаде, сборную Казахстана представляли Динара Садуакасова и Жансая Абдумалик. В командном чемпионате по быстрым шахматам до 23-х лет в финале была одержана победа над командой Китая.

Садуакасова сыграла вничью с Го Ци. А решающее очко принесла Абдумалик, обыгравшая Ван Цзюэ. Отметим, что ранее Садуакасова заняла третье место в личном зачете в "классике".

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