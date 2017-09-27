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  27 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить автомобиль
CA-NEWS (CA) - Король Саудовской Аравии издал указ, предписывающий начать выдавать женщинам водительские права к июню 2018 года, сообщает Би-би-си.

До сегодняшнего дня Саудовская Аравия остается единственной страной, где женщинам запрещено водить автомобиль. Женщин, добавившихся этого права, часто арестовывали.

Саудовское государственное информационное агентство сообщает, что "королевский указ регулирует правила дорожного движения, в том числе и выдачу водительских прав мужчинам и женщинам, на равной основе".

Согласно королевскому указу в стране создается специальная комиссия, состоящая из представителей министерств внутренних дел, финансов, труда и социального развития, который должен определить, как именно претворить в жизнь это решение короля.

Король постановил, что указ должен быть окончательно реализован к июню 2018 года.

Женщины из Саудовской Аравии проводили несколько кампаний в социальных сетях, чтобы они получили право водить машины. Несмотря на то, что в стране нет явного запрета для женщин управлять автомобилем, но водительские права могут получить только мужчины. Если в общественном месте женщину увидят за рулем, ее могут арестовать полицейские или выписать штраф на крупную сумму.

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