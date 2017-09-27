Узбекский писатель-диссидент возвращается на родину из Турции

- 63-летний узбекский писатель Нурулло Отаханов (Нуруллох Мухаммад Рауфхон), автор рассказа «Ночи белого здания», на основе которого позже был снят художественный фильм, решил вернуться в Узбекистан, сообщает centralasian.org

Писатель, который в последнее время жил в Турции, перед вылетом во вторник из Стамбула в Ташкент сказал, что решил вернуться в страну в ответ на приглашение президента Шавката Мирзияева, который недавно призвал проживающих за границей соотечественников возвращаться на родину.

В Турцию писатель приехал два года назад по приглашению стамбульского издательства Ferfir.

‒ Это издательство пригласило меня в Стамбул для участия в презентации моей книги и встречи с читателями. Но так как проведение этих мероприятий было отложено, мне пришлось остаться в Турции еще на некоторое время. В это время я выпустил свою книгу под названием «Эти дни» («Бу кунлар»), в которой критикуется развитие Узбекистана в период независимости. После выхода этой книги у меня начались проблемы. Многие мои друзья посоветовали мне временно не возвращаться в Узбекистан, ‒ сказал писатель.

В книге «Эти дни» («Бу кунлар») писатель Нурулло Отаханов критикует режим, основанный первым президентом Исламом Каримовым. Нурулло Отаханов говорил ранее, что из-за публикации книги узбекские власти сделали из него «врага народа» и «изменника родины». В конце 2013 года Нурулло Отаханов по неназванным причинам был уволен с поста генерального директора издательства «Мовароуннахр» и должности главного редактора журнала «Хидоят». После этого он оказался в списке нежелательных в Узбекистане лиц.

В августе этого года правительство нового президента Узбекистана Шавката Мирзияева объявило об исключении из черного списка нескольких тысяч граждан – членов религиозно-экстремистских течений и диссидентов, находящихся в изгнании. Нурулло Отаханов говорит, что именно это побудило его принять решение о возвращении на родину.