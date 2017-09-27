На средства Узбекистана в кыргызском Оше возводят «школу дружбы»

- Узбекистан, общество
- 13:45, 27 сентября 2017
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Новая трехэтажная школа будет оснащена всеми удобствами, в частности, в ней будут действовать спортивный и актовый залы, кабинет труда, медицинский пункт, столовая и летний спортивный комплекс и многое другое. К настоящему моменту завершено строительство фундамента здания.
Кроме того, рабочие из Узбекистана отремонтировали часть построенной в 1936 году и находящейся в настоящее время в аварийном состоянии школы-гимназии №18, расположенной недалеко от территории нового объекта.
Напомним, что 28 июня этого года посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов и министр образования и науки Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева подписали соглашение о возведении нового учебного учреждения в городе Оше. Школа будет построена за счет бюджета Узбекистана и передана в собственность Кыргызстана.
В ходе государственного визита в Кыргызстан 5 сентября этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев ознакомил Алмазбека Атамбаева с проектом новой школы в Оше. Правительства обеих стран надеются, что эта школа поспособствует налаживанию дружеских отношений между узбеками и кыргызами.