Суд отложил рассмотрение иска журналиста Али Феруза к МВД из-за гостайны в его деле
- Узбекистан, общество
- 13:47, 27 сентября 2017
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CA-NEWS (UZ) - Суд в Москве отложил рассмотрение иска корреспондента "Новой газеты" Али Феруза к Министерству внутренних дел России. Представитель МВД заявила, что в деле Феруза есть сведения, содержащие государственную тайну. Об этом из зала суда сообщил корреспондент Радио Свобода.
Суд потребовал от МВД представить справку о наличии гостайны в деле. Сам Феруз требовал проверить законность отказа МВД в предоставлении ему в России временного убежища.
В начале августа российский суд приостановил исполнение решения о депортации Феруза до рассмотрения жалобы журналиста в Европейском суде по правам человека. В настоящее время Феруз находится в центре временного содержания беженцев.
Худоберди Нурматов (настоящее имя Феруза) был задержан в Москве 1 августа. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. В Узбекистане журналисту, по данным его коллег, родственников и правозащитников, грозит смертельная опасность.
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