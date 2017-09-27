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  27 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Суд отложил рассмотрение иска журналиста Али Феруза к МВД из-за гостайны в его деле
CA-NEWS (UZ) - Суд в Москве отложил рассмотрение иска корреспондента "Новой газеты" Али Феруза к Министерству внутренних дел России. Представитель МВД заявила, что в деле Феруза есть сведения, содержащие государственную тайну. Об этом из зала суда сообщил корреспондент Радио Свобода.

Суд потребовал от МВД представить справку о наличии гостайны в деле. Сам Феруз требовал проверить законность отказа МВД в предоставлении ему в России временного убежища.

В начале августа российский суд приостановил исполнение решения о депортации Феруза до рассмотрения жалобы журналиста в Европейском суде по правам человека. В настоящее время Феруз находится в центре временного содержания беженцев.

Худоберди Нурматов (настоящее имя Феруза) был задержан в Москве 1 августа. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. В Узбекистане журналисту, по данным его коллег, родственников и правозащитников, грозит смертельная опасность.

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