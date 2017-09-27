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  27 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Суровая жизнь монгольских кочевников (видео)

CA-NEWS (MNG) - Монгольские пастухи подвергают свою жизнь опасности, переходя замерзшие реки и преодолевая горные перевалы высотой 2000 метров, говорится в сюжете международной телекомпании Al Jazeera.

Кочевники дархады живут в нелегких условиях на севере Монголии, выживая за счет молока и мяса своих животных. Их жизнь вращается вокруг поиска пастбища для стада, и каждую весну в районе озера Хубсугул монгольяская семья, о которой говориться в телесюжете, отправляются в рискованное путешествие вместе с почти 250 животными - овцами, козами, яками.

Кочуя, целые семьи рискуют своим здоровьем и здоровьем своих животных, так как они переходят реки, покрытые льдом и путешествуют по узким дорогам на высоте 2000 метров. Зимой в горах температура может достигать - 40°C. Кроме того, всегда существует угроза нападения волков на стадо. Жизнь кочевников-скотоводов на равнинах Монголии мало изменилась за столетия и всегда была сложной, говорится в тексте.

В ответ на ухудшение ситуации, Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Монголии начало сотрудничать с ООН и НПО в целях поддержки кочевников Монголии, начав реализацию программы поддержки и развития кочевого скотоводства.

В январе 2017 года ООН объявила о выделении $1,1 млн. Эти деньги должны были помочь пастухам получить доступ к основным продуктам питания, топливу и основным лекарствам. Скотоводам предоставлялись денежные гранты, а также пакеты кормов для животных и аптечки первой помощи.

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