Рахмон снял с должностей трех заместителей главы ГКНБ

- Таджикистан, политика
- 14:27, 27 сентября 2017
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Заместитель главы ГКНБ Акрам Амонов был освобожден от должности в связи с выходом на пенсию, а его коллеги Сухроб Паноев и Фарход Вохидов были уволены с должностей заместителей председателя ГКНБ в связи с переходом на другую работу.
Президент назначил на должности заместителей председателя Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Зубайдулло Алихонова, Нусратулло Мирзоева и Алишера Мирзонаботова.
Кадровые перестановки также были произведены в советах и структурных подразделениях ГКНБ РТ в Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской области и Душанбе, отмечает пресс-служба лидера государства.
Также накануне, президент подписал правительственное постановление об освобождении с должности главы Таджикглавгеологии Джумазода Мурода Хола. На этот пост назначен Заробиддина Кудрата Файзуллозода.
Снял президент с поста и первого заместителя председателя Комитета по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов при правительстве Джумахона Гиёсова, назначив вместо него Амирбега Бегназарова.