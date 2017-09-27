Рахмон снял с должностей трех заместителей главы ГКНБ

- Президент Таджикистан Эмомали Рахмон внес кадровые изменения в руководство и структурные подразделения Государственного комитета национальной безопасности. Как сообщает пресс-служба главы государства, постановления о снятии с должностей трех заместителей главы ГКНБ Таджикистана.

Заместитель главы ГКНБ Акрам Амонов был освобожден от должности в связи с выходом на пенсию, а его коллеги Сухроб Паноев и Фарход Вохидов были уволены с должностей заместителей председателя ГКНБ в связи с переходом на другую работу.

Президент назначил на должности заместителей председателя Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Зубайдулло Алихонова, Нусратулло Мирзоева и Алишера Мирзонаботова.

Кадровые перестановки также были произведены в советах и структурных подразделениях ГКНБ РТ в Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской области и Душанбе, отмечает пресс-служба лидера государства.

Также накануне, президент подписал правительственное постановление об освобождении с должности главы Таджикглавгеологии Джумазода Мурода Хола. На этот пост назначен Заробиддина Кудрата Файзуллозода.

Снял президент с поста и первого заместителя председателя Комитета по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов при правительстве Джумахона Гиёсова, назначив вместо него Амирбега Бегназарова.