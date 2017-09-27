РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Рахмон снял с должностей трех заместителей главы ГКНБ
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистан Эмомали Рахмон внес кадровые изменения в руководство и структурные подразделения Государственного комитета национальной безопасности. Как сообщает пресс-служба главы государства, постановления о снятии с должностей трех заместителей главы ГКНБ Таджикистана.

Заместитель главы ГКНБ Акрам Амонов был освобожден от должности в связи с выходом на пенсию, а его коллеги Сухроб Паноев и Фарход Вохидов были уволены с должностей заместителей председателя ГКНБ в связи с переходом на другую работу.

Президент назначил на должности заместителей председателя Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Зубайдулло Алихонова, Нусратулло Мирзоева и Алишера Мирзонаботова.

Кадровые перестановки также были произведены в советах и структурных подразделениях ГКНБ РТ в Горно-Бадахшанской автономной области, Согдийской области и Душанбе, отмечает пресс-служба лидера государства.

Также накануне, президент подписал правительственное постановление об освобождении с должности главы Таджикглавгеологии Джумазода Мурода Хола. На этот пост назначен Заробиддина Кудрата Файзуллозода.

Снял президент с поста и первого заместителя председателя Комитета по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов при правительстве Джумахона Гиёсова, назначив вместо него Амирбега Бегназарова.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×