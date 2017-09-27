Трамп: Военное решение северокорейской проблемы будет «разрушительным», но не приоритетно для США

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп во вторник предупредил Северную Корею, что военный ответ на ее действия будет “разрушителен” для Пхеньяна, однако сказал, что применение силы - не приоритет Вашингтона, стремящегося сдержать ракетную и ядерную программы КНДР, сообщает Reuters.

“Мы полностью готовы ко второму варианту - не предпочтительному”, - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, говоря о применении военной силы.

“Но если мы воспользуемся этим вариантом, последствия будут разрушительными, я могу вам сказать, что они будут разрушительными для Северной Кореи. Это называется военным решением. Если придется, мы его примем”.

Агрессивная риторика Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в последние недели спровоцировала опасения о том, что просчет одной из сторон может вызвать катастрофические последствия, особенно после того, как Пхеньян 3 сентября провел шестые и самые мощные ядерные испытания.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо сказал в понедельник, что президент США Дональд Трамп объявил войну КНДР и Пхеньян оставляет за собой право принять ответные меры, включая возможность уничтожения американских стратегических бомбардировщиков, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны.

Белый дом оспорил это заявление, назвав его “абсурдным”.

Комментарии главы МИД КНДР последовали за высказываниями Трампа, который написал в твиттере, что Киму и Ли “недолго осталось”, если они исполнят свои угрозы в адрес США.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг прибудет с визитом в Китай, где проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками КНР, в том числе обсудит северокорейский кризис и вопросы торговли, сообщил во вторник Госдепартамент.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан сказал, что у войны на Корейском полуострове не будет победителя.

“Мы надеемся, что американским и северокорейским политикам хватит политической дальновидности, чтобы понять, что применение военной силы никогда не будет целесообразным путем разрешения кризиса на полуострове и снятия их собственных опасений”, - сказал он.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера возобновить военные переговоры и процесс воссоединения семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов, для ослабления напряженности.

“Как я уже много раз говорил, если Северная Корея перестанет принимать безрассудные решения, возможность для переговоров всегда сохраняется”, - сказал Мун.