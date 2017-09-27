Талибы напали на аэропорт Кабула, пытаясь уничтожить министра обороны США

CA-NEWS (CA) - Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел международного аэропорта Кабула, отметив, что их целью был шеф Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает в среду афганский телеканал Tolo.

Согласно отчётам, в районе аэропорта приземлились по меньшей мере 20 ракетных снарядов. Исполняющий обязанности начальника пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Даниш подтвердил факт инцидента и добавил, что нападение обошлось без жертв и пострадавших. Службы безопасности проверяют взлетно-посадочные полосы аэропорта и очищают их от обломков ракет.

В настоящее время с места атаки производится эвакуация персонала и пассажиров. Очевидцы сообщают, что в аэропорт прибыли отряды быстрого реагирования. Между тем запланированные авиарейсы были отменены по соображениям безопасности. Сведений о возможных потерях, вызванных обстрелом, в прессу до настоящего времени не поступало.

За несколько часов до атаки в афганскую столицу с не объявленным заранее визитом прибыли министр обороны США Джеймс Мэттис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В момент атаки они находились на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Правоохранительные органы приступили к расследованию случая атаки.