РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Талибы напали на аэропорт Кабула, пытаясь уничтожить министра обороны США

CA-NEWS (CA) - Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел международного аэропорта Кабула, отметив, что их целью был шеф Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает в среду афганский телеканал Tolo.

Согласно отчётам, в районе аэропорта приземлились по меньшей мере 20 ракетных снарядов. Исполняющий обязанности начальника пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Даниш подтвердил факт инцидента и добавил, что нападение обошлось без жертв и пострадавших. Службы безопасности проверяют взлетно-посадочные полосы аэропорта и очищают их от обломков ракет.

В настоящее время с места атаки производится эвакуация персонала и пассажиров. Очевидцы сообщают, что в аэропорт прибыли отряды быстрого реагирования. Между тем запланированные авиарейсы были отменены по соображениям безопасности. Сведений о возможных потерях, вызванных обстрелом, в прессу до настоящего времени не поступало.

За несколько часов до атаки в афганскую столицу с не объявленным заранее визитом прибыли министр обороны США Джеймс Мэттис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В момент атаки они находились на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Правоохранительные органы приступили к расследованию случая атаки.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×