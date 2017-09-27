Казахстан занял 57 место, Таджикистан 79, Кыргызстан 102 место в рейтинг самых конкурентоспособных стран мира

CA-NEWS (KZ) - В 2017 году Казахстан занял 57-ю позицию из 137 в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Общий средний балл по различным показателям Казахстана составил 4,35 (4,41 балла и 53-е место в 2016 году). Соседями страны по рейтингу в этом году стали Филиппины (56-е место) и Руанда (58-е место). Азербайджан расположился на 35-й позиции индекса, а Россия - на три строчки ниже - 38-е место.

Таджикистан занял в 2017 году 79 место, Кыргызстан - 102 место из 137. Данным по Туркменистан, Узбекистану и Беларуси нет.

Первое место девятый год подряд занимает Швейцария, за ней с небольшим отрывом следуют Соединенные Штаты и Сингапур, отмечается в сообщении ВЭФ. Также в первую десятку вошли Нидерланды, Германия, Гонконг, Швеция, Великобритания, Япония. Десятое место у Финляндия.

Составители рейтинга считают, что главными проблемными факторами для бизнеса в Казахстане являются доступность финансирования, коррупция, недостаточность образованности рабочей силы, инфляция, налоговые правила, неэффективная государственная бюрократия.

Наилучший результат Казахстана был отмечен в рейтинге ВЭФ на 2015-2016 годы. Тогда Казахстан занял 42-е место среди 140 стран. При этом, Кыргызстан показал лучший результат, чем в 2015-2016 годах, тогда он был на 11 месте.





