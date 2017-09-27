В Китае открылся самый протяженный и высокий в мире автомобильный тоннель (фото)

CA-NEWS (CA) - В юго-западном Китае прошла церемония официального открытия тоннеля через горы Цюеэршань, расположенного на средней высоте более 4300 м над уровнем моря, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Тоннель ликвидировал транспортные проблемы на автомагистрали Сычуань -Тибет и будет содействовать дальнейшему социально-экономическому развитию района компактного проживания тибетского населения, отмечается в тексте.

В процессе строительства были решены многие технические трудности по прокладке тоннеля в высокогорной холодной местности.

Протяженность объекта – 12,995 км, длина самого тоннеля – 7,079 км. С двух сторон проложены 5,916 км подъездных автодорог. Ширина тоннеля – 9м, а высота – 5м. Тоннель Цюеэршань имеет две полосы, его строительство было выполнено по стандартам второстепенной государственной дороги Китая. Проектная скорость – 40 км/ч. Общий объем инвестиций в проект составил 1,283 млрд юаней ($193 млн), срок строительства – 5 лет.

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