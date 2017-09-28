В Дубае построят район для исследований по колонизации Марса (фото)

- Наследный принц Дубая, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бин Рашид представил на заседании правительства ОАЭ проект «города», посвященного исследованиям колонизации Марса, — Mars Scientific City, сообщает РБК со ссылкой на местное издание The National.

Его глава правительства ОАЭ представил как «необычный национальный проект», который охватит 1,9 млн кв. футов (более 176,5 кв. м). На реализацию Mars Scientific City власти ОАЭ надеются потратить 500 млн дирхамов (более $136,1 млн).

Изображения проекта «марсианского города» Мухаммед бин Рашид также предоставил представителям дубайского медиа-центра. Позже они были обнародованы на странице этой организации в Twitter. На изображениях заметно, что «город», который появится в Дубае, по версии властей ОАЭ, должен будет представлять собой «несколько огромных биокубов», расположенных в пустыне.

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Внутри биокубов будут проводиться эксперименты с выращиванием в «марсианской атмосфере» растений. При этом город, как полагают разработчики, должен будет «полностью» себя обеспечивать, обладая такими ресурсами, как «продукты питания, вода и энергия».

О планах правительства Объединенных Арабских Эмиратов создать подобную инопланетную экосистему власти эмиратов говорят уже не впервые. Так, в прошлом году Мухаммед бин Рашид выразил надежду, что такой «город» в ОАЭ появится к 2117 году.

Проект The Mars, как поясняет The National, являлся одной из основных тем, обсуждаемых в ходе первого правительственного заседания по ключевым национальным планам развития. ​