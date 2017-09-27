В ООН призвали власти Мьянмы остановить преследования мусульман-рожинджа

- Cемь экспертов ООН обратились к правительству Мьянмы с совместным призывом прекратить насилие в отношении мусульман-рохинджа и пресекать серьезные нарушения прав человека, которые, по словам Верховного комиссара ООН, являются классическим примером «этнической чистки». Международные учреждения системы ООН продолжают оказывать помощь беженцам из Мьянмы, нашедшим приют в Бангладеш, сообщает Центр новостей ООН.

С этим призывом эксперты ООН выступили спустя месяц после трагических событий в мьянманском штате Ракхайн. В ночь на пятницу, 25 августа, в штате Ракхайн группы боевиков совершили нападения на 26 полицейских постов и на армейскую базу. В результате погибли 59 сотрудников сил безопасности Мьянмы и 12 боевиков. В этой связи правительство провело в штате операции по обеспечению безопасности. В ООН поступили сообщения о том, что в ходе этих операций совершались и продолжают совершаться грубые нарушения прав человека.

Сегодня эксперты ООН заявили, что у них имеются «заслуживающие доверия данные о серьезных нарушениях прав человека и злоупотреблениях, совершенных в отношении представителей общины рохинджа». Речь идет, в том числе, о внесудебных казнях, чрезмерном применении силы, пытках, жестоком обращении, сексуальном насилии и принудительном перемещении. Поступили сообщения о том, что военные сожгли порядка 200 деревень и разрушили десятки тысяч домов.

Эксперты ООН отметили, что они «в курсе того, что государственный советник Аун Сан Су Чжи в ходе брифинга, который состоялся 19 сентября, призвала международное сообщество совместно с правительством Мьянмы изучить возможные причины потоков беженцев из Мьянмы в Бангладеш».

Эксперты напомнили, что за последние несколько недель в Бангладеш было зарегистрировано более 430 тысяч беженцев из Мьянмы. Общее число мьянманских беженцев в этой стране составило 700 тысяч человек. «Речь идет о сотнях тысяч людей. В какой бы бедности они ни жили, вряд ли они все решились бы на то, чтобы покинуть свои дома, землю предков и бежать в чужие края, где приходится жить в ужасающих условиях, укрываясь под полиэтиленовой пленкой. На это люди могут решиться, только если существует угроза их жизни», - сказали правозащитники.

Правозащитники ООН заявили, что представители общины рохинджа не должны подвергаться коллективному наказанию за преступления, которые совершили боевики из «Армии спасения рохинджа Аракана».

Спецдокладчики настоятельно рекомендовали Аунг Сан Су Чжи «лично встретиться с представителями общины рохинджа, как в мьянмском штате Ракхайн, так и в бангладешском городе Кокс-Базар, побеседовать как с теми, кто бежал, так и с теми, кто остался».

Сегодня же в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвали удвоить усилия по оказанию помощи сотням тысяч беженцев из числа народности рохинджа, которые прибыли в Бангладеш, спасаясь от насилия на родине.

Учреждения системы ООН доставляют им продукты питания, брезент для сооружения палаток, а также оказывают медицинскую помощь. Однако масштабы помощи несравнимы с масштабами наплыва людей.

Для доставки помощи беженцам из Мьянмы УВКБ задействовало авиацию. Сегодня в столице Бангладеш приземлился четвертый зафрахтованный Управлением грузовой самолет с материалами для сооружения палаток.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) наращивает усилия по обеспечению продуктовыми пайками беженцев, пересекающих границу в районе бангладешского города Кокс-Базар. На сегодняшний день 460 тысяч беженцев из Мьянмы каждые две недели получают от ВПП 25 килограммов риса . Более 200 тысяч получают к тому же пайки с высококалорийным печеньем.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) снабжает мьянманцев медикаментами, чистой питьевой водой и предметами санитарии. Медики опасаются вспышки инфекционных заболеваний. ВОЗ открыла на юго-западе Бангладеш Центр по чрезвычайным ситуациям, сотрудники которого отслеживают ситуацию и принимают немедленные меры в случае выявления того или иного инфекционного заболевания.