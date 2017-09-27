Актер из сериала «Физрук» погиб во время помощи участникам ДТП в Москве

CA-NEWS (CA) - Актер Егор Клинаев погиб в ДТП в Москве, рассказала РБК Евгения Евгиенко, жена Петра Буслова, режиссера сериала «Домашний арест», в котором снимался актер.

«Он вышел из машины, его сбила иномарка, мы все скорбим», - сообщила она.

По данным «Московского комсомольца», Клинаев ехал по МКАД и увидел ДТП с участием трех автомобилей. Он остановился и вышел из машины, чтобы спросить, нужна ли попавшим в аварию помощь. На машинах работала аварийная сигнализация, но участники ДТП не выставили знак аварийной остановки, отмечает издание.

В участников ДТП и Клинаева въехал автомобиль Honda Accord. Издание пишет, что водитель «не заметил ДТП». Он сбил троих человек, включая актера, автомобиль врезался в другие машины. Актер погиб на месте.

Как пишет издание, ДТП произошло «в районе 24-го км» МКАД.

Утром в московском управлении ГИБДД сообщили о ДТП с пятью машинами в районе 25-го км на внутренней стороне МКАД, в котором погиб один человек и еще двое пострадали. Других подробностей об инциденте в инспекции тогда не сообщили.

Как позднее уточнили РБК в пресс-службе ГИБДД Москвы, два ДТП произошли на 24-м км внутренней стороны МКАД. «Сначала было мелкое ДТП, потом на том же месте второе», — сказал представитель пресс-службы.

Егор Клинаев родился 10 апреля 1999 года, был участником детского вокального ансамбля «Непоседы». С 2010 по 2014 годы был ведущим программы «Пора в космос!», выходившей на канале «Карусель». Он исполнил роли Лёшки Лобанова в сериале «Дельта» и его продолжении, Никиты в «Физруке», Димки Терентьева в фильме «Честное пионерское» и его продолжении. Также играл в сериалах «Власик. Тень Сталина», «Второй Шанс», «Операция «Кукловод», в фильме «Чемпионы».