Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис на телевидении

- Азия и мир, общество
- 17:46, 27 сентября 2017
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CA-NEWS (CA) - Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис телевидения. Первое место заняла уроженка Колумбии, актриса София Вергара, ставшая лидером в шестой раз подряд.
Благодаря своей работе в телесериале «Американская семейка» актриса за год заработала $41,5 млн.
На втором месте - звезда комедийного телесериала «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко с $26 млн. На третьей строчке — Минди Калинг, известная по сериалу «Офис» ($13 млн).
В топ-10 также вошли актрисы Эллен Помпео, Маришка Харгитей, Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра и Робин Райт, замыкает рейтинг Поли Перретт из криминальной драмы «Морская полиция» ($8,5 млн).
В топ-десять также вошли актрисы Эллен Помпео, Маришка Харгитей, Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра и Робин Райт.