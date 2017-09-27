Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис на телевидении

CA-NEWS (CA) - Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис телевидения. Первое место заняла уроженка Колумбии, актриса София Вергара, ставшая лидером в шестой раз подряд.

Благодаря своей работе в телесериале «Американская семейка» актриса за год заработала $41,5 млн.

На втором месте - звезда комедийного телесериала «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко с $26 млн. На третьей строчке — Минди Калинг, известная по сериалу «Офис» ($13 млн).

В топ-10 также вошли актрисы Эллен Помпео, Маришка Харгитей, Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра и Робин Райт, замыкает рейтинг Поли Перретт из криминальной драмы «Морская полиция» ($8,5 млн).

В топ-десять также вошли актрисы Эллен Помпео, Маришка Харгитей, Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра и Робин Райт.