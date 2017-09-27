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  27 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане изобрели многоразовую туалетную бумагу

CA-NEWS (KZ) - Группа казахстанских инженеров и ученых изобрела многоразовую туалетную бумагу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу СМК.

Как отметили в СМК, благодаря новому материалу туалетную бумагу можно будет использовать бесконечно.

«Для этого достаточно поместить бумагу в обычную стиральную машинку и через пару минут она станет как новая», – говорится в сообщении.

При этом из чего изготовлена бумага, не сообщается. Говорится только, что она «сделана с использованием композитных материалов с использованием нанотехнологий».

По мнению ученых, их изобретение произведет настоящую экологическую революцию, поясняют в СМК.

«Супер-бумага позволит не только сэкономить семейный бюджет, но и сохранит от уничтожения огромное количество деревьев, используемых для изготовления туалетной бумаги», – уверены в Союзе мусульман Казахстана.

«Кроме того, совместно с коллегами из Кот-Д’Ивуара был выведен особый сорт кустарника, листья которого могут стать успешной альтернативой туалетной бумаге. В знак уважения к африканской стране растению решили дать совместное афро-казахское название «Кот-Сұрткiш», – заявляется в сообщении.

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