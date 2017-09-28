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  28 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Древний папирус раскрыл тайну постройки пирамиды Хеопса

CA-NEWS (CA) - Команда археологов под руководством американского профессора Марка Ленера раскрыла секрет строительства знаменитой пирамиды Хеопса. Открытие сделано благодаря обнаружению древнего папируса, в котором подробно описывается метод доставки тяжелых грузов на дальние расстояния, сообщает National Geographic.

Напомним,история изучения Великой пирамиды Гизы, возраст которой оценивается примерно в 4 500 лет, началась в ХVIII веке, когда Наполеон привез сюда археологов, геодезистов и других ученых.

С тех пор исследователи пытались понять, как древние египтяне смогли создать такое величественное сооружение. Так, одной из главных загадок был вопрос, как строители перевозили 2,5-тонные известняковые и гранитные блоки на расстояние более 800 километров к площадке, где возводилась пирамида.

Ответ был найден в папирусе, обнаруженном в морском порту Вади-аль-Джарф. Автор документа - надзиратель, отвечавший за команду из 40 рабочих. В нем содержится рассказ о строительстве Великой пирамиды. Расшифровав текст, ученые узнали, что для транспортировки огромных блоков использовалась система искусственных каналов.

Египтяне отводили воду от Нила и выкапывали искусственные каналы через плато Гиза. Затем строители соединяли канатами деревянные лодки и уже с их помощью перевозили блоки почти до самого подножия пирамиды.

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