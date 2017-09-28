Первый диссидент, решившийся вернуться в Узбекистан после кончины Каримова, был задержан в аэропорту Ташкента

CA-NEWS (UZ) - Первый видный диссидент, решившийся вернуться в Узбекистан после кончины бессменного лидера страны Ислама Каримова, в среду был задержан в аэропорту Ташкента, сообщает Reuters.

Узбекская полиция увела 62-летнего писателя Нуруллаха Мухаммада Рауфхана в наручниках после того, как он прилетел в аэропорт Ташкента, сообщила агентству его жена.

По ее словам, один из полицейских сказал ей, что в их доме были найдены запрещенные материалы - ими могут быть аудио-, видеозаписи или литература - и посоветовал нанять адвоката.

Рауфхан с весны 2016 года находился в вынужденном изгнании в Стамбуле, поскольку узбекские правоохранительные органы внесли его в черный список после выхода книги, в которой писатель критиковал первого президент Ислама Каримова.

Его преемник Шавкат Мирзиеев стремится предстать в роли более либерального лидера, и в сентябре Рауфхан сказал в интервью Reuters, что, несмотря на некоторые опасения, он скоро вернется домой.

В открытом письме, которое Рауфхан направил Мирзиееву на прошлой неделе, говорится, что благополучное возвращение писателя в Узбекистан станет обнадеживающим событием в глазах международного сообщества.

Жена диссидента Гульнара Отаханова сообщила по телефону, что она и их сын несколько часов ждали в аэропорту, а затем увидели, как Рауфхана выводят на улицу в наручниках, чтобы отвезти в полицейский участок.

По ее словам, полицейские сообщили ей только, куда везут Рауфхана, не объяснив, почему он задержан, и не разрешив поговорить с ним.

В августе Мирзиеев исключил из черного списка потенциальных экстремистов и диссидентов 16.000 человек, включая Рауфхана. Однако вскоре после этого имя писателя появилось в списке разыскиваемых преступников, хотя впоследствии местные чиновники его оттуда вычеркнули.