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  28 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане ряд образовательных центров лишили права на отправку граждан на учебу за рубеж
CA-NEWS (TJ) - Министерство образования и науки Таджикистана лишило лицензии на отправку граждан страны на учебу за рубеж образовательные центры «Мультикид» и ТМ-International. Еще один образовательный центр - SCORP TJ закрыт.

«Эти учреждения, не имея на то разрешительных документов, вели деятельность в области подготовки специалистов в зарубежных образовательных учреждениях, занимались отправкой граждан Таджикистана на учебу за рубеж», - заявил председатель Государственной службы контроля за образованием Минобрнауки Алидод Расулзода.

По его словам, некоторые центры после рекомендаций Минобрнауки изменили направление своей деятельности и занимаются обучением иностранных языков внутри страны. «У нас к этой деятельности образовательных центров претензий нет», - сказал чиновник.

Ранее образовательные центры организовали специальные выставки вузов зарубежных стран. ТМ-International на своих выставках презентовал проекты по обучению в вузах Малайзии. Билол, один из сотрудников центра подтвердил, что их лишили лицензии на отправку граждан на учебу за рубеж. «Наш центр сейчас занимается обучением всех желающих английскому языку», - сказал Билол.

Напомним, 1 апреля сотрудники милиции разогнали выставку зарубежных вузов в Душанбе, которая была организована образовательным центром «Мультикид». Они ворвались в зал, где проходило мероприятие, и разогнала всех ее участников. В МВД заявили, что у организаторов выставки не было разрешения Минобрнауки на ее проведение.

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