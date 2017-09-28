В Джизакской области реализуют проект по строительству нового нефтеперерабатывающего комплекса

В Узбекистане реализуют проект по строительству нового нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области, сообщает пресс-служба посольства РУз в Бишкеке.

Этот проект нацелен на производство широкого спектра нефтепродуктов, отвечающих самым современным международным экологическим и эксплуатационным требованиям. Его преимущество состоит в том, что он будет получать по нефтепроводу сырье, поставляемое из месторождений России и Казахстана.

Как известно, одна из ниток нефтепровода Омск – Павлодар – Чимкент протянута до Джизакской области. Оттуда к комплексу будет проложен трубопровод протяженностью всего 100 километров, что позволит обеспечивать НПЗ сырьем с минимальными затратами. В рамках проекта казахстанские партнеры проведут реконструкцию нефтепровода длиной в 168 километров, построят насосные станции и технические сооружения.

Строительство завода ведется одним из структурных подразделений АО «Узбекнефтегаз» – СП Jizzakh Petroleum совместно с генеральным подрядчиком – компанией Enter Engineering Ltd и ее партнерами, имеющими огромный опыт по возведению подобных промышленных объектов. В проектировании комплекса участвует ведущая международная компания Amec Foster Wheeler (Великобритания), которая прорабатывает оптимальные конфигурации завода с учетом передовых технологий глубокой переработки углеводородного сырья.

Кроме того, ведутся маркетинговые исследования с привлечением двух ведущих консультационных британских компаний – Wood MacKenzie и Argus, а также одной американской – Nexant.

С введением в промышленную эксплуатацию Джизакского НПЗ будет создано более 2 тыс. рабочих мест. При этом каждое из них будет способно создать новые рабочие места в смежных сферах. Нефтеперерабатывающий комплекс станет крупным потребителем электроэнергии и крупным грузоотправителем, что даст дополнительный импульс развитию энергетического и транспортного секторов экономики.

На предприятии путем переработки в год 5 млн. тонн нефти будет производиться 3,7 млн. тонн моторного топлива, соответствующего стандарту Евро-5, более 700 тыс. тонн авиационного керосина, а также сжиженный газ, мазут, битум и другая продукция.