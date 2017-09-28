Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер

CA-NEWS (CA) - Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер скончался в возрасте 91 года. Соответствующее сообщение было размещено в среду на странице издания в Twitter.

«Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год», - говорится в сообщении.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) September 28, 2017

Представитель Playboy Enterprises в заявлении журналу People подтвердил кончину Хефнера. «Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких», - говорится в заявлении.

Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире.