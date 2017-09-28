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  28 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер

CA-NEWS (CA) - Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер скончался в возрасте 91 года. Соответствующее сообщение было размещено в среду на странице издания в Twitter.

«Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год», - говорится в сообщении.

Представитель Playboy Enterprises в заявлении журналу People подтвердил кончину Хефнера. «Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких», - говорится в заявлении.

Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире.

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