Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер

CA-NEWS (CA) - Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер скончался в возрасте 91 года. Соответствующее сообщение было размещено в среду на странице издания в Twitter.

«Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год», - говорится в сообщении.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4