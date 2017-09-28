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  28 сентября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Светящийся объект напугал жителей Актау и Атырау (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - Вечером 26 сентября очевидцы заметили в небе над Актау, Атырау, Костанаем и другими городами Казахстана светящийся объект, сообщает Tengrinews.kz. По словам очевидца в Актау, явление похоже на запуск ракеты.

"Ехали по ночному городу. Увидели свечение в небе, предположительно со стороны Астрахани. Сняли на видео. Такие виды для нас не редкость. Практически всегда эти запуски не остаются незамеченными. Предположили, что это запуск российской баллистической ракеты. Возможно, испытания на полигоне Капустин Яр", - рассказал мужчина.

Очевидец в Атырау сообщил, что летящий объект заметил в небе в 20.29 по местному времени. "Вроде бы он не был похож ни на самолет, ни на ракету. Как-будто кто-то шел в небе с фонариком. Смотреть на это было не просто, потому что немножко страшновато было. Вдруг этот объект останавливается, создает круги и кольцо", - рассказал он.

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А эти фото и видео прислали в редакцию alau.kz жители Затобольска и Атбасара (Костанайская область). "Людей удивило странное свечение. Увиденное жители обсуждают в социальных сетях. Одни пишут, что это НЛО или метеорит, кто-то пишет, что видел подобное не раз", - пишет издание.

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Наблюдаемое явление судя по всему является пуском российской ракеты. Так, вечером во вторник РИА Новости сообщило, что с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области осуществлен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь". "Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане", - говорится в сообщении.

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